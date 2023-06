Berlusconi: Boldi, Alessi, Razzi e Belpietro ad Arcore - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Vengo a villa San Martino, così come sono venuto molte altre volte per divertirci per cercare di cancellare tutto ciò che non si voleva sentire in questi ultimi tempi, effettivamente, lui aveva bisogno di essere sostenuto e amato. Adesso lo vado a trovare come se fosse ancora qui.Di lui ho tantissimi ricordi, ci siamo conosciuti nel 1977, già facevo cabaret e poi piano piano sono entrato nella telealta milanese, poi canale 5.Mi ha anche rubato delle barzellette, lui era un barzellettiere e un grande cantante. Straordinario. Amava le canzoni francesi". Così Massimo Boldi ha ricordato Silvio Berlusconi, commentando alla stampa una volta giunto Arcore dove stata allestita la camera ardente privata di Silvio Berlusconi, scomparso ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Inoltre, sono arrivati sul posto Roberto Alessi, Antonio Razzi e Maurizio Belpietro. (Video: Agenzia Nova) (Rem)