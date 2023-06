Veneto: assessore Lavoro, autorizzazione a investimenti Fis determinante per sviluppo filiera strategica e dell'occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo volto a sostenere gli investimenti programmati dalla società Fabbrica italiana sintetici Spa (Fis) per gli stabilimenti di Montecchio Maggiore e di Lonigo, in provincia di Vicenza e di Termoli, "è un intervento determinante per lo sviluppo della filiera strategica e dell'occupazione". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro. "Grazie all'autorizzazione del ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso – ha affermato - lo strumento degli accordi di sviluppo viene utilizzato in Veneto per supportare lo sviluppo di una filiera strategica e creare nuove opportunità di crescita occupazionale". Gli investimenti si aggirano attorno a 168,6 milioni di euro, dieci destinati alla digitalizzazione. Il Mimit contribuirà a fondo perduto con 30 milioni di euro. "L'intervento è determinante per sostenere la crescita di Fis, che grazie alla realizzazione del programma di investimento agevolato dal Mimit potrà migliorare le proprie capacità produttive all'insegna della digitalizzazione, dell'efficientamento e del miglioramento della sicurezza delle persone e dell'ambiente. Si tratta di interventi di rilevanza strategica che determineranno un impatto positivo sulla crescita occupazionale, con ricadute positive per lo sviluppo del territorio", ha concluso l'assessore veneta. (Rev)