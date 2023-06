Roma: Federlazio plaude all'aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione su Prg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Roma Capitale ha approvato la decisione inerente l'iter di variante alle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale. "A circa 20 mesi dall'insediamento è stata rispettata la fondamentale promessa riguardo l'aggiornamento delle NTA, preparato dagli Uffici del Dipartimento Pau in attuazione degli indirizzi definiti dall'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia". Lo si legge in una nota di Federlazio. "La necessità di modificare le Nta, approvate nel 2008, era diventata improcrastinabile: per il contesto normativo sovraordinato, per le numerose sentenze del Giudice amministrativo e per un effettivo rilancio del mondo imprenditoriale nel rispetto della tutela del territorio e dei temi ambientali". (segue) (Com)