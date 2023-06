Giordania: ministro Esteri a Bruxelles per conferenza “Sostenere il futuro della Siria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, e il ministro della Pianificazione e della cooperazione internazionale del Regno, Zina Touqan, sono a Bruxelles per la conferenza "Sostenere il futuro della Siria e della regione". Lo ha riferito l'emittente giordana “Al Mamlaka”, secondo cui i lavori della conferenza avranno inizio domani, 14 giugno, con un dialogo tra i membri della società civile, gli attori coinvolti e i partner della Siria e della regione. La riunione ministeriale si terrà invece il 15 giugno, secondo l'emittente giordana. In precedenti dichiarazioni, il capo della diplomazia giordana aveva detto che il Regno ha raggiunto il “massimo delle sua capacità di ospitare i rifugiati siriani”, invitando la comunità internazionale a “fornire il sostegno necessario ai Paesi ospitanti per offrire ai rifugiati una vita dignitosa”. Secondo l’ultimo rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) del 31 maggio scorso, sono 740.762 i rifugiati registrati in Giordania, di cui 660.022 sono siriani. Dall’inizio della crisi siriana nel 2011, il Regno “ha ospitato 1,3 milioni di siriani”, ha riferito “Al Mamlaka”. (Lib)