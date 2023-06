Germania: legge su transizione nel riscaldamento sarà al Bundestag in questa settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voluto da Habeck, esponente dei Verdi, il disegno di legge ha diviso la coalizione tra socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici. Al termine di un lungo e teso confronto tra Verdi e Fdp, da subito contraria con il suo presidente Linder, l’esecutivo del socialdemocratico Scholz aveva concordato di presentare il provvedimento al Bundestag nella settimana del 22 maggio, affinché fosse approvato dai deputati prima dell’estate. Tuttavia, sollevando “preoccupazioni fondamentali” come i costi per i contribuenti, i liberaldemocratici hanno ottenuto che l’avvio dell’iter legislativo fosse rinviato a dopo l’estate, con il voto in aula a ottobre. Habeck ha quindi accusato la Fdp di essere “venuta meno alla parola data”. Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima si è poi detto pronto ad apportare “modifiche importanti” alla propria iniziativa, augurandosi una discussione “costruttiva, orientata alla soluzione” tra Spd, Verdi e Fdp. I negoziati a tal fine si sono protratti per giorni e oggi si sono conclusi con un nulla di fatto. Per evitare che l'iter legislativo slittasse al prossimo autunno, Scholz ha convocato un incontro d'urgenza con Habeck, Lindner e i capigruppo di Spd, Verdi e Fdp. I colloqui si sono quindi conclusi con la decisione di inserire il disegno di legge nel calendario del Bundestag di questa settimana. (segue) (Geb)