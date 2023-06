Berlusconi: Bernini, populista? No, era popolare, è diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Mio papà decise di entrare in Forza Italia nel 1994" e "io sono specie di eredità di famiglia per il presidente Berlusconi". Lo ha detto Anna Maria Bernini, vicecoordinatrice di Forza Italia e ministro dell'Università e della Ricerca, allo Speciale Tg5. "E' stato incontro importante non solo per me", ha aggiunto per poi chiarire che "Silvio Berlusconi non era affatto populista, era popolare che è diverso", ha concluso Bernini. (Rin)