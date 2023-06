Giubileo: Nanni (Azione Roma), promuovere campagna di comunicazione su cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come amministrazione comunale "dobbiamo ridurre al massimo i disagi che l'apertura dei molteplici cantieri per il Giubileo comporteranno per i cittadini romani". Così in una nota Dario Nanni consigliere capitolino di Azione e presidente della commissione Giubileo. "È assolutamente necessario che il Campidoglio comunichi nelle forme più idonee ed efficaci gli interventi e le opere programmate in vista del Giubileo, al fine di limitare i disagi che ne deriveranno. È bene prevedere, quindi, una campagna di comunicazione ad hoc, ovvero una programmazione step by step delle informazioni che andranno diffuse attraverso vari canali e media, da una segnaletica specificatamente dedicata alla comunicazione istituzionale on-line, ai media locali, che descriva graficamente E in maniera essenziale il tipo di intervento, le soluzioni alternative da adottare e la relativa tempistica - aggiunge Nanni -. Nel contempo si deve procedere alla rimozione della segnaletica e della cartellonistica desueta, anacronistica e inutile, presente sulle strade e sui marciapiedi della nostra città. È doveroso che i cittadini siano informati sui lavori in corso per migliorare la loro città. Il sacrificio che sconteranno i romani nei prossimi mesi servirà a realizzare nuove opere, riqualificare aree e migliorare la mobilità. Una comunicazione efficace è un aspetto fondamentale per limitare i disagi e far sì che i cittadini compiano il sacrificio richiesto con serenità e comprensione. La campagna di comunicazione deve essere tempestiva, efficace e coinvolgente, per far sentire i cittadini parte attiva del processo di trasformazione della città. Nei prossimi giorni, presenterò un'idea sulla campagna di comunicazione che occorrerà realizzare, per fornire un orientamento ai cittadini romani rispetto ai cantieri che si apriranno nella città", conclude Nanni.(Com)