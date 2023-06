Rai: Cda approva linee guida Piano industriale, Alessandra Ferraro a Isoradio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato, all’unanimità dei presenti, le linee guida del Piano industriale, illustrate dall’Amministratore delegato Roberto Sergio. Nel corso della stessa seduta, il Cda - riferisce una nota - ha espresso parere positivo alla nomina di Alessandra Ferraro come direttrice di Isoradio, al posto di Angela Mariella, che va a guidare la direzione Relazioni istituzionali. Luca Mazzà, finora direttore Relazioni istituzionali, avrà la responsabilità della direzione per il Contratto di servizio e progetti strategici connessi, inquadrata sotto la direzione Coordinamento iniziative strategiche. (Com)