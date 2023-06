Urbanistica: Sbordoni (Confimi edilizia), bene aggiornamento Piano regolatore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operare nel settore delle costruzioni in Italia "è troppo spesso complesso e in taluni ambienti, ritenuti storicamente rilevanti, lo è ancor di più. Adesso, dopo numerosi anni in cui tutto questo ha contribuito a scoraggiare l'iniziativa imprenditoriale, si inizia a vedere un nuovo modo di interpretare l'architettura urbana. E Roma, in tal senso, sta diventando un esempio virtuoso". Così Alessandro Sbordoni, vicepresidente di Confimi Edilizia con delega all'Urbanistica, oltre che alla ricostruzione dell'Ucraina, commentando la decisione della giunta di Roma Capitale di approvare l'iter di variante alle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano regolatore generale. "A circa 20 mesi dall'insediamento - continua Sbordoni - è stata rispettata, dunque, la volontà di dar seguito all'aggiornamento delle Nta, preparato dagli uffici del Dipartimento Pau, in attuazione degli indirizzi definiti dall'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia". (segue) (Com)