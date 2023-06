Urbanistica: Sbordoni (Confimi edilizia), bene aggiornamento Piano regolatore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di modificare le Nta, approvate nel 2008 - prosegue la nota - era diventata improcrastinabile, per una serie di ragioni spiega Sbordoni citandone alcune: "Per il contesto normativo sovraordinato, per le numerose sentenze dei giudici amministrativi, nonché per un effettivo rilancio del mondo imprenditoriale nel rispetto della tutela del territorio e dei temi ambientali. Le modifiche proposte - prosegue Sbordoni - incidono sulle norme che disciplinano l'uso ordinato del territorio, promuovendo la rigenerazione urbana, come rivitalizzazione del tessuto socio-economico e non solo come intervento edilizio, dando così certezza dei tempi e delle procedure amministrative e favorendo gli investimenti sia dei piccoli operatori che di quelli istituzionali impegnati sul lungo periodo. Confimi Edilizia, che nella capitale opera significativamente attraverso maestranze e competenze di grande pregio, considera questo intervento un pilastro su cui costruire al meglio gli importanti percorsi urbani destinati a valorizzare oltremodo i bisogni di una delle città più importanti al mondo", conclude il vicepresidente della categoria. (Com)