Sanità: Furfaro (Pd), oblio oncologico legge di civiltà da fare subito

- "Accolgo con favore le dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei ministri interessati, sull'oblio oncologico. In Parlamento ci sono varie proposte di legge su cui stiamo cercando una convergenza trasversale da parte di tutte le forze di maggioranza e opposizione. In molti Paesi d'Europa, l'oblio oncologico è già legge. Ora è il momento di fare la nostra parte e fare in modo che un dramma vissuto dalle persone, e dal quale per fortuna sono uscite, non si trasformi in uno stigma e una discriminazione. Il Partito democratico ha chiesto che la legge sull'oblio oncologico fosse una priorità e faremo la nostra parte per approvarla nel minor tempo possibile". Lo afferma, in una nota, Marco Furfaro, primo firmatario di una proposta di legge sull'oblio oncologico e capogruppo Pd in commissione Affari sociali alla Camera.(Com)