Casa: assessore Roma, politiche abitative dimenticate per anni, aspettiamo piano governo

- L'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, è intervenuto nel corso dell'ultimo incontro di "Dialoghi sull'abitare", il ciclo di appuntamenti promossi dal Comune di Napoli in collaborazione con l'Anci e l'Università Federico II. "Per troppi anni il tema dell'abitare è stato dimenticato da chi ha governato in questo Paese. Questa scelta si è resa evidente nell'ultimo decennio, perché sono mancati i finanziamenti per implementare politiche ragionevoli sulla casa. E in un momento di emergenza - ha detto Zevi - il governo non ha rifinanziato i fondi per il Contributo all'Affitto e per la Morosità Incolpevole: 330 milioni di euro in meno per chi è in difficoltà. Oggi, per fortuna, c'è un'altra consapevolezza da parte delle città che con l'Anci chiedono una spinta decisiva da parte del governo, che ha fatto poco sull'abitare oltre all'annuncio positivo di un futuro piano casa, che aspettiamo". (segue) (Com)