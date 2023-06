Pnrr: Corrotti (Fd'I Lazio), centrosinistra eviti strumentalizzazioni inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è un argomento "delicato e complesso sul quale il centrosinistra dovrebbe evitare sterili strumentalizzazioni e puntare il dito solamente verso la passata amministrazione regionale, nella quale l'ex presidente Zingaretti oltre ad avere il record di assenze in consiglio, non ha mai portato alcuna documentazione sul Pnrr in aula". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e membro commissione Trasparenza. "Tutte le forze politiche avranno l'opportunità di portare il proprio contributo, per il bene del futuro del nostro territorio - aggiunge la consigliera -. Certo, le polemiche inutili andrebbero evitate soprattutto da parte di chi in passato era parte integrante di una amministrazione che escludeva l'opposizione da ogni processo democratico", conclude Corrotti. (Com)