Fvg: assessore Turismo, progetto “Una regione per tutti” aumenta accessibilità territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà online nei prossimi giorni il sito www.fvgpertutti.it, nato per dare spazio al progetto di turismo accessibile alle persone con disabilità. Il portale, nato dalla collaborazione tra PromoTurismo, Crad Fvg e Criba, ha mappato le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, della regione, valutandone il grado di accessibilità. “Auspico che potrà essere di aiuto per garantire un accesso a 360 gradi ai servizi offerti dal territorio”, ha detto oggi a Sistiana l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione del progetto. “In Friuli Venezia Giulia in questi anni si è lavorato molto nell'ottica di un turismo alla portata di tutti. La Regione continua a impegnarsi per avvalersi dei fondi nazionali, compartecipando alle spese per il finanziamento dei progetti e sostenendo le realtà del settore. Un percorso virtuoso – ha aggiunto - che ci ha visti protagonisti, ma che non deve fermarsi qui". (Frt)