Vaticano: processo, si utilizzerà solo parte della testimonianza di Torzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del processo vaticano sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede potrà essere utilizzata soltanto una parte della testimonianza di Gianluigi Torzi. A stabilirlo il presidente del tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, nell'udienza celebratasi oggi, che ha avuto come focus in particolare aspetti procedurali. Dopo l'arresto, il broker aveva prodotto dichiarazioni e un memoriale nei quali accusava anche tre persone. Il tribunale ha stabilito che di quella documentazione potrà essere utilizzata soltanto la parte relativa le imputazioni a Torzi stesso. Dal 18 luglio inizierà la requisitoria del promotore di giustizia Alessandro Diddi che andrà avanti sino al 26 luglio. Quanto all'udienza di oggi, le difese di alcuni imputati hanno chiesto il deposito di un supplemento di documentazione con tutti i bilanci di 16 enti economici del Vaticano a partire dal 2004. La richiesta è stata respinta. Accolta invece la richiesta presentata dalle difese di Crasso e Tirabassi che non venissero utilizzate le dichiarazioni, che contenevano accuse a terzi, rese dopo l'arresto dal broker Gianluigi Torzi che non si è mai presentato in Aula. (Civ)