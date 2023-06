Yemen: inviato Usa Lenderking arrivato in Arabia Saudita, focus sulla tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, è arrivato ieri in Arabia Saudita per discutere il processo di pace e la necessità di espandere i benefici della tregua concordata nel 2022. Le autorità statunitensi, riferisce una nota del dipartimento di Stato, continuano a lavorare per risolvere in maniera definitiva il conflitto in Yemen il più presto possibile, insieme alle Nazioni Unite e ai partner nella regione. Il diplomatico incontrerà una serie di funzionari yemeniti e sauditi, insieme ai rappresentanti dei partner internazionali, per discutere il futuro del processo di pacificazione. (Was)