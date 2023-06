Pnrr: Sabatini (Fd'I Lazio), Bonafoni non scarichi su altri sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sorprendente come la consigliera Bonafoni del Pd si ostini a portare avanti una polemica sterile e strumentale circa la mancata partecipazione del presidente Rocca all'audizione della commissione sulla Trasparenza, avente per oggetto lo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi del Pnrr". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio, Daniele Sabatini. "L'esponente del Pd ha voluto convocare questa commissione e audire il presidente Rocca senza concordare l'iniziativa con l'ufficio di presidenza al punto che il sottoscritto, che della stessa Commissione è vicepresidente, ha appreso la notizia dalle agenzie di stampa. Non mi sembra un modo corretto di procedere, dato che si sta parlando dell'audizione del presidente della Giunta regionale - aggiunge Sabatini -. La consigliera Bonafoni, che è una veterana del Consiglio regionale, dovrebbe ben sapere come si procede in certi casi e quali sono i passaggi istituzionali necessari ad evitare errori di comunicazione con gli uffici competenti. Invito quindi la collega a non addossare ad altri responsabilità che sono soltanto in capo a lei e al suo modo alquanto estemporaneo e discutibile di procedere. Ricordo infine agli smemorati consiglieri Bonafoni e Ciarla che l'ex presidente della Regione, ed ex segretario del Pd Zingaretti, si è sempre ben guardato dal frequentare la commissione Trasparenza. Quindi non accettiamo lezioni da chi soltanto oggi scopre l'importanza del confronto e ha pure il coraggio di stravolgere ruoli e responsabilità. Accuse destinate a sfociare nel ridicolo, visto il pulpito da cui provengono", conclude Sabatini. (Com)