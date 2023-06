© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio. Lo riferisce una nota del Mef. (Com)