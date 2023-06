Lombardia: oltre 4,3 milioni per ristrutturazioni case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori risorse per interventi edilizi di recupero e riqualificazione del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici delle Aler e dei Comuni lombardi. Ammontano a 4.393.820 euro le risorse, ottenute grazie a economie degli ultimi anni, che, dopo un paziente lavoro di ricostruzione di Regione Lombardia, consentiranno di continuare a scorrere la graduatoria, valida fino al 2026, con le domande inoltrate dalle Amministrazioni comunali nel 2019. Toccherà agli uffici di Palazzo Lombardia verificare il mantenimento dell'intendimento dei Comuni partecipanti. Lo stabilisce una delibera, approvata in Giunta, su proposta dell'assessore di Regione Lombardia alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. "Regione - afferma l'assessore Franco - continua a lavorare insieme a Comuni lombardi per cercare di assicurare dignità alle persone che abitano questi immobili. La lotta al degrado prosegue grazie a questi fondi e anche a quelli regionali. Anche con questa graduatoria, infatti, non manca l'impegno di Regione Lombardia. I fondi ci consentiranno di procedere con lo scorrimento delle graduatorie attive, dando risposta ai bisogni manutentivi espressi dalle comunità locali, al fine di poter assegnare alloggi attualmente sfitti per carenze manutentive". Per gli interventi legati alle case popolari nel 2018, dal Ministero a Regione Lombardia erano stati assegnati, per le annualità dal 2018 al 2029, un totale di 24.114.936 euro. Con questo ulteriore stanziamento le risorse ministeriali ammontano a 28.508.756 euro. (Com)