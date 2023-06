Armenia-Azerbaigian: Borrell, missione Ue è parte degli sforzi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell’Ue dal lato armeno del confine rappresenta una parte importante degli sforzi per garantire il processo di pace tra Erevan e Baku. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo. “La missione è civile e non militare, con un mandato di due anni, e credo che stia contribuendo alla normalizzazione della situazione al confine”, ha affermato il funzionario Ue. “Questa missione ha paletti chiari, è un tassello del progetto di pace e può operare oltretutto solo sul fronte armeno, quindi non può fare di più rispetto agli strumenti di cui dispone. L’agenzia delle Nazioni Unite non ha potere coercitivo nei confronti dell’Azerbaigian”, ha aggiunto Borrell. (Beb)