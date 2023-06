Veneto: assessore Formazione, attenzione a educazione finanziaria giovani è nostro obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attenzione all'educazione finanziaria dei giovani fa parte di una visione comune della Regione del Veneto e della Federazione Nordest delle Bcc". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, intervenuta nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Federazione del Nordest – Credito Cooperativo Italiano. "Con l'assessorato alla Formazione – ha ricordato - abbiamo investito molto su questo tema, nella consapevolezza che ai giovani manca un'adeguata alfabetizzazione finanziaria e sono sottoposti oggi al rischio di un impoverimento, anche a causa dell'uso non sempre consapevole dei pagamenti online. Sta venendo meno quella che davamo per scontato fosse una caratteristica veneta, la cultura del risparmio, che oggi va insegnata, va posta come obiettivo educativo di comunità". "Plaudo – ha aggiunto Donazzan - alla volontà della Federazione Nordest delle Bcc di dare vita ad una moderna educazione finanziaria, con la partecipazione diretta delle Associate, in collaborazione con Irecoop Veneto, l'Università di Padova, Feduf-Abi, attraverso un importante percorso culturale volto ad accrescere le conoscenze finanziarie dei giovani delle scuole superiori, insediate nei territori di competenza". (Rev)