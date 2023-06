Russia-Cuba: Medvedev a colloquio con premier Marrero Cruz, contrastare sanzioni unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Dmitrij Medvedev, e il primo ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, hanno discusso a Mosca misure congiunte per contrastare le pratiche neocoloniali occidentali e le sanzioni unilaterali. Lo ha riferito l'ufficio di Medvedev in una nota. Durante l'incontro le parti si sono scambiate opinioni su questioni attuali dell'agenda internazionale. "Una particolare attenzione è stata prestata alla necessità di introdurre misure congiunte per contrastare le pratiche neocoloniali dei Paesi occidentali collettivi e le misure unilaterali di sanzioni contro Russia e Cuba", si legge nel comunicato stampa. Medvedev e Marrero Cruz hanno inoltre osservato che i due Paesi continueranno "il lavoro produttivo complessivo volto a creare un giusto ordine mondiale multipolare". Tra gli altri argomenti discussi sono state la cooperazione bilaterale e la sicurezza alimentare. "È stato notato che i legami russo-cubani hanno tradizionalmente un carattere amichevole e fiducioso, costruito sulla base di un partenariato equo e di rispetto reciproco. Le parti continueranno l'attuazione di progetti reciprocamente vantaggiosi nei settori tecnico-militare, industriale, settore dei trasporti e degli investimenti", si legge inoltre in una nota. (Rum)