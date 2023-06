Armenia-Azerbaigian: Borrell, Ue lavora allo sminamento del territorio armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue lavora allo sminamento del territorio armeno, "siamo i più attivi in loco e recentemente abbiamo avviato un nuovo progetto". Lo ha detto l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo. “Negli ultimi due anni abbiamo investito inoltre 17 milioni di euro in progetti umanitari”, ha sottolineato il funzionario europeo. “Non siamo riusciti a risolvere tutto, ma va constatato che stiamo lavorando e ci stiamo impegnando”, ha aggiunto Borrell. (Beb)