Aeroporti: Nunziata (Adr), favorire l’intermodalità con trasporto su ferro

- “Dobbiamo favorire e incrementare l’intermodalità: il traffico aereo non deve avere paura del trasporto su ferro”. A dirlo è stato il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, in occasione della sesta edizione dei “Dialoghi Italo-francesi, organizzato dalla Luiss Guido Carli e dall’università SciencesPo. “Abbiamo siglato un accordo con Ita e Trenitalia per favorire questa intermodalità” ed ora “dobbiamo portare l’alta velocità, effettivamente, a Fiumicino”. (Res)