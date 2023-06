Cultura: studio legale Carbonetti dona a Triennale Milano due modelli Vespa e Lambretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, Triennale Milano sarà teatro di un evento esclusivo promosso dallo studio legale Carbonetti e Associati, tra i più apprezzati nel diritto societario e finanziario e protagonista in tanti altri settori. L'occasione - si legge in una nota - sarà dedicata alla presentazione di due modelli iconici di Vespa e Lambretta, donati da Carbonetti e Associati al museo del Design italiano di Triennale Milano. I due esemplari originali di Vespa Piaggio 125 "Bacchetta" del 1949 e Lambretta Innocenti E125 del 1953, simboli indimenticabili dell'industria italiana, arricchiscono la collezione permanente del Museo, riaperto al pubblico lo scorso aprile con un nuovo allestimento e una selezione di oltre 300 opere provenienti da Triennale e da collezioni private. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di ammirare da vicino i preziosi modelli che hanno segnato un'intera generazione nel dopoguerra e sono diventati un'icona del design italiano nel mondo, eccellenze della produzione motoristica italiana che hanno influenzato cultura e stile di vita. Il professor Francesco Carbonetti, fondatore di Carbonetti e Associati, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Triennale Milano per arricchire il museo del Design italiano e valorizzare l'eccezionale patrimonio identitario dell'industria made in Italy. È un orgoglio per tutto lo studio poter contribuire alla promozione della cultura e della storia italiane attraverso questo evento unico". Carbonetti e Associati ha sempre dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità sociale e culturale. Nel 2021 - conclude la nota - lo studio ha offerto supporto alle cure salvavita presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, mentre nel 2022 ha sostenuto il restauro della statua etrusca della Latona presso il Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia. (Com)