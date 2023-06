Speciale infrastrutture: Italia-Iraq, Mattarella, estendere ampiamente collaborazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo parlato della collaborazione sul piano della sicurezza e sul piano economico, che intendimento estendere ampiamente”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro, al Quirinale, con il presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Latif Rashid, in visita di Stato in Italia. Collaborazione economica al momento concentrata nel settore energetico ma che “vogliamo estendere ad altri settori come le infrastrutture, la sanità e in tutti gli ambiti in cui questa collaborazione può essere applicata con vantaggio e beneficio”. In questo senso, è intendimento dell’Italia, del governo, sollecitare “le nostre aziende ad investire in Iraq”, ha aggiunto sottolineando come la stabilità avviata nel Paese consenta “una condizione economica solida”. (Rin)