Speciale infrastrutture: Trasporti, assessore Roma, stazione Val d'Ala altro passo per aumento offerta

- La riapertura della stazione ferroviaria di Val d'Ala dopo quasi 10 anni, "per la quale ringraziamo Rfi e Trenitalia, è un altro fondamentale passo per l'aumento di trasporto pubblico a Roma". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "Val d'Ala è molto importante - aggiunge Patanè - non solo per i cittadini del III Municipio e per i pendolari in arrivo dall'Abruzzo e dall'area Tivoli-Guidonia, ma per tutti i romani perché insieme alla riapertura della stazione di Vigna Clara dopo 32 anni e alla conclusione del dibattito pubblico sulla chiusura dell'anello ferroviario, segna un punto di svolta per la riorganizzazione complessiva del Nodo ferroviario di Roma che vedrà un nuovo assetto della cintura Nord. La riapertura della stazione Val d'Ala, che consentirà di raggiungere la stazione Tiburtina in soli 6 minuti - aggiunge Patanè - avrà inoltre una funzione strategica per favorire lo scambio intermodale con le linee Atac 83, 311 e 366 e con la rete ciclabile locale. L'auspicio è che il lavoro che stiamo portando avanti insieme a tutti gli attori e a tutte le istituzioni coinvolte per far nascere nuovi asset ferroviari in città, sia accompagnato da un aumento delle frequenze dei treni con un contratto di servizio adeguato alle nuove infrastrutture realizzate", conclude l'assessore. (Com)