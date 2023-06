Speciale infrastrutture: Croazia, premier Plenkovic, utilizzati tutti i Fondi di solidarietà europei per terremoti del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha annunciato che la Croazia ha utilizzato tutti i fondi stanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per i violenti terremoti che nel 2020 hanno colpito la capitale Zagabria e la regione della Banovina, con epicentro Petrinja. "Abbiamo avviato e stiamo realizzando una serie di progetti per il rinnovamento delle strutture educative, culturali, sanitarie e delle infrastrutture di trasporto", ha scritto il presidente del Consiglio su Twitter, ringraziando quindi la Commissione europea. "La Croazia", ha aggiunto, "ha utilizzato entrambi gli stanziamenti del Fondo di solidarietà per i terremoti di Zagabria e Petrinja per un importo di 1,003 miliardi di euro il 9 giugno". Secondo i dati da lui pubblicati su Twitter, sono stati stanziati 684 milioni di euro per il risanamento delle conseguenze del terremoto di Zagabria, di cui ne sono stati utilizzati 691 milioni, ovvero il 101 per cento. Per la ricostruzione nell'area del terremoto di Petrinja sono stati stanziati invece 319 milioni di euro e ne sono stati utilizzati 412, ovvero il 129 per cento. Plenkovic ha affermato che con i fondi stanziati stanno conducendo un rinnovamento strutturale e completo per la costruzione di edifici più sicuri, più efficienti dal punto di vista energetico e resistenti. (Seb)