Speciale infrastrutture: Ucraina-Moldova, firmato accordo per costruzione ponte sul fiume Dnistr

- L’Ucraina e la Moldova hanno firmato un accordo per la costruzione di un ponte sul fiume Dnistr, tra la città ucraina di Yampol e quella moldova di Cosauti. Lo ha reso noto il ministero delle Infrastrutture di Kiev. “Il nuovo ponte sarà costruito sul confine ucraino-moldavo nell’area degli insediamenti di Yampol e Cosauti”, si legge nel comunicato del dicastero, in cui viene sottolineato che l’intesa raggiunta rappresenta la continuazione degli accordi maturati nel 2021. Il ponte che attraverserà il fiume Dnistr avrà una lunghezza totale di oltre 1.400 metri e avrà due corsie, con marciapiedi su entrambi i lati. Come specifica la nota del ministero ucraino, il ponte diventerà un corridoio chiave per i trasporti tra Kiev e Chisinau. (Kiu)