Speciale infrastrutture: Abruzzo, 16 associazioni di categoria e organizzazioni sindacali in difesa di linea ferroviaria Roma-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regione Abruzzo assiste ancora una volta ad uno scippo che pregiudica il futuro sviluppo del territorio e l'aggancio alle reti transeuropee. Giù le mani dalle dotazioni finanziarie dell'Alta velocità Roma-Pescara e monito alla classe politica di maggioranza e opposizione in Regione e in Parlamento per fermare questa decisione insensata del governo. L'Abruzzo sta perdendo l'ennesima occasione verso lo sviluppo e la modernizzazione delle proprie infrastrutture. E' paradossale la notizia che i 600 milioni di euro previsti nel Pnrr per il potenziamento della Pescara-Roma, che rappresentano poco meno del 10 per cento delle risorse complessive necessarie a finanziare il completamento dell'intera opera di ammodernamento, saranno dirottati con ogni probabilità per integrare le risorse previste per le altre due trasversali Orte-Falconara e Metaponto-Potenza". Lo affermano le associazioni datoriali e sindacali a proposito delle notizie circa l'uscita della direttrice Pescara-Roma dal Pnnr. "Quando si ritirano le acque affiorano i relitti del naufragio. L'Abruzzo perde i finanziamenti di un'opera strategica per il futuro dello sviluppo della nostra regione e la perde poiché sacrificata all'altare dei conteggi elettoralistici, poco più di 1.300.000 abitanti rispetto ai quasi 60 milioni di cittadini della nostra Italia. Ma sono conti errati perché l'Abruzzo è la 7ma regione per tasso di industrializzazione e queste scelte scellerate condannano sicuramente ad un'agonia lenta l'Abruzzo producendo anche danni sul sistema economico italiano; non dimenticheremo l'incapacità della politica ad affrontare temi così strategici in termini bipartisan. Non abbiamo bisogno di gente impegnata solo a portare a spasso la cravatta". E' quanto sostengono in documento le associazioni e organizzazioni sindacali Confindustria, Casartigiani, Agci, Cia, Cna, Confapi, Confartigianato, Concommercio, Confcooperative, Conesecenti, LegaCoop, Cgil Abruzzo e Molise, Cisl Abruzzo-Molise, Uil Abruzzo, Ugl Abruzzo. (Gru)