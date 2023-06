Speciale infrastrutture: Italia-Tagikistan, Urso incontra ministro Industria Kabir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a palazzo Piacentini il ministro dell’Industria del Tagikistan, Sherali Kabir. Nel corso del colloquio – riferisce una nota – sono state esaminate le potenzialità e opportunità economiche e commerciali che sarà possibile sviluppare tra i due Paesi. Il ministro tagiko ha sottolineato l’intenzione del suo Paese di rafforzare le relazioni industriali con l’Italia, paese già presente con alcuni gruppi di rilievo nel settore delle infrastrutture idriche ed energetiche e nel settore tessile. Il ministro Kabir ha anche segnalato la presenza nel suo Paese di oltre 30 materie prime critiche che vengono processate da una filiera di trasformazione già consolidata. Su questo tema il ministro Urso ha sottolineato il grande impegno ed interesse dell’Italia ad accedere a nuove fonti di materie prime critiche ed ha manifestato la volontà di concludere accordi bilaterali che possano far leva sulla trasformazione in loco delle materie prime ed alla successiva esportazione del prodotto lavorato verso l’Italia. Nell’incontro sono stati esaminati anche altri settori di possibile cooperazione industriale, dal tessile alla lavorazione del marmo, sui quali potranno essere stipulati accordi specifici in occasione di prossime visite istituzionali, già programmate. (Rin)