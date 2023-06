Usa: Biden ottimista dopo dati sui prezzi al consumo, questo è solo l’inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sull’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, che nel mese di maggio è sceso al quattro per cento, sono una buona notizia per i lavoratori, e dimostrano l’efficacia della strategia del governo federale per combattere l’inflazione. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden. “Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma possiamo dire con certezza che la strategia della mia amministrazione sta funzionando, e sta portando il Paese verso una crescita sostenibile nel lungo periodo”, ha detto, aggiungendo che “questo è solo l’inizio: non sono mai stato così ottimista”. (Was)