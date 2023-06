Medio Oriente: attentato in Cisgiordania, sale a cinque il numero dei feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a cinque il numero di persone rimaste ferite oggi in un attentato compiuto a colpi di arma da fuoco nelle vicinanze di un posto di blocco israeliano nella località di Reihan, vicino a Jenin, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "Times of Israel", secondo quanto riferito dai medici dell'ospedale Hillel Yaffe della città di Hadera, sulla costa mediterranea israeliana. Dei cinque feriti portati in elicottero all'ospedale Rambam di Haifa, nel nord di Israele, uno risulta essere in gravi condizioni. Inoltre, tre degli israeliani feriti nel presunto attentato sono militari. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato l'accaduto, spiegando che sono in corso le ricerche dei responsabili. (Res)