Caucaso: Borrell, Ue rispetto ad altri attori punta alla pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue è molto impegnata nella regione meridionale del Caucaso e diversamente da altri attori geopolitici non ha altri scopi, ma punta alla pace per tutta la popolazione. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo. “L’Ue è al lavoro con missioni umanitarie, con lo sminamento dei territori, con l’identificazione dei focolai di violenza e instabilità e per ridurre il rischio che il conflitto torni a incendiarsi”, ha spiegato il funzionario europeo. “Tutto ciò richiede una presenza quotidiana in loco. Senza il nostro aiuto umanitario, le operazioni di sminamento, la ricerca dei dispersi, gli sforzi per la liberazione dei prigionieri, la situazione sarebbe ancora peggiore. Ecco perché dobbiamo continuare come stiamo facendo”, ha aggiunto Borrell. (Beb)