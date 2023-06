Mps: Cimbri (Unipol), irrispettoso affannarsi sui destini dell'istituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo continuo affannarsi sui destini di Mps mi pare irrispettoso". Lo ha dichiarato il presidente di Unipol group, Carlo Cimbri, in occasione del 22mo congresso nazionale della Fabi. "I destini del Monte dei Paschi di Siena - ha spiegato - li determinerà Mps. Ha un bravo Ad che stimo, impegnato in un percorso di risanamento", ha aggiunto Cimbri, che sull'ipotesi di aggregazione con Bper ha affermato: "Il percorso di Bper non è legato a Mps, ma alla sua propria strategia". Infine, il presidente di Unipol ha ribadito che è "stucchevole accanirsi" sull'istituto senese.(Rin)