Regno Unito: incidenti a Nottingham, sul posto anche le squadre antiterrorismo

- La polizia del Nottinghamshire, in Regno Unito, ha dichiarato che gli agenti di polizia stanno collaborando con i colleghi dell'antiterrorismo dopo che questa mattina a Nottingham tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite dopo essere state investite da un furgone, in quelli che vengono trattati come incidenti collegati fra loro. La polizia ha dichiarato di mantenere una "mente aperta" riguardo l'accaduto. Al momento è stato arrestato un uomo di 31 anni, trattenuto con l'accusa di omicidio. (Rel)