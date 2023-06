Russia-Ucraina: Putin, obiettivi dell'operazione militare speciale rimangono invariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono cambiamenti significativi negli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con i corrispondenti militari del Paese. "In generale, non ci sono cambiamenti fondamentali relativamente agli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio dell'operazione speciale", ha detto Putin, aggiungendo che la Russia "gradualmente e metodicamente sta smilitarizzando l'Ucraina". (Rum)