Istat: Rizzetto (FdI), dati confermano positiva trasformazione socio-economica del governo

- Oltre mezzo milione in più di occupati nel 2023 rispetto all'anno precedente, come si evince dall'ultimo rapporto Istat, "è un dato che fotografa la positiva trasformazione socio-economica attuata da questo governo in tutto il Paese". È quanto afferma in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), commentando i dati Istat relativi al mercato del lavoro del primo trimestre, che mostrano un significativo aumento del numero di occupati (+513 mila, +2,3 per cento rispetto al primo trimestre 2022). "L'Istituto riferisce poi che gli occupati, nel primo trimestre 2023, sono 104 mila in più rispetto al quarto trimestre 2022 (+0,4 per cento), l'aumento coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+92 mila, +0,6 per cento) e gli indipendenti (+27 mila, +0,5 per cento)", aggiunge. "Voglio ricordare - prosegue Rizzetto - che il governo Meloni fin da subito ha indirizzato la sua attività verso una ripresa post pandemia e post disastri dei governi precedenti e, in particolare, a favore di una crescita costante e concreta nel breve e nel lungo periodo. Il nostro obiettivo è di garantire la stabilità delle imprese, comprese le filiere d'eccellenza, e tutelare famiglie e lavoratori". (Rin)