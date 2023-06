Viterbo: carabiniere fuori servizio pestato e rapinato in discoteca, arrestati due romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due 19enne di Manziana sono stati arrestati dagli agenti della questura di Viterbo per il pestaggio e la rapina subita da un giovane carabiniere, allievo maresciallo, fuori servizio in una discoteca a Caprarola. I fatti risalgono fine gennaio quando il militare si stava intrattenendo con una ragazza ancora minorenne. I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, sarebbero stati sorpresi dall’ex della ragazza che, in compagnia di altri, lo ha pestato rompendogli il setto nasale e due denti, portandogli via il telefono cellulare e il portafogli con all’interno il tesserino dell’Arma. Inizialmente il giovane aveva fatto credere che la ragazza fosse stata violentata ma le indagini avrebbero dimostrato una versione dei fatti diversa, quella della spedizione punitiva in difesa della minore. Il malcapitato poi soccorso sul posto dall’ambulanza ha avuto una prognosi di 40 giorni. I poliziotti della squadra mobile hanno svolto le indagini, visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del locale ed ascoltando numerosi testimoni, i quali hanno fornito importanti spunti investigativi che hanno portato ad escludere l’ipotesi della violenza sessuale. La successiva analisi degli smartphone degli indagati e della stessa ragazza è risultata decisiva per la corretta ricostruzione della vicenda. Nelle conversazioni, infatti, veniva commentato il brutale pestaggio con affermazioni di esultanza per aver picchiato un appartenente alle forze di polizia. Sono comunque in corso ulteriori indagini al fine di identificare altri possibili corresponsabili dell’evento criminoso.(Rer)