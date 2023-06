Innovazione: Cattani (Farmindustria), no a revisione legislazione farmaceutica europea che indebolisce proprietà intellettuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo italiano - aggiunge Cattani - sta attivamente procedendo verso la valorizzazione della proprietà intellettuale e dell'innovazione, ma sembra che l’Europa stia seguendo percorsi ideologici e antindustriali che potrebbero ampliare il divario competitivo con altre nazioni extraeuropee e gli Usa. Il rischio che corre il vecchio Continente è quello di rimanere fermo mentre il treno dell’innovazione viaggia veloce in altre parti del mondo. Soprattutto ora con investimenti in Ricerca e sviluppo farmaceutica che raggiungeranno i 1.600 miliardi di dollari a livello globale entro il 2028. Le aziende del settore farmaceutico sono pronte a fare la loro parte. Ma è necessario - conclude - andare tutti nella stessa direzione, con una partnership strategica con le Istituzioni per continuare a essere attrattivi, offrire innovazione ai cittadini e garantire la crescita dell’Italia e dell’Ue”. (Rin)