Berlusconi: Granelli, piazza Duomo ad accesso libero ma con contingentamento

21 luglio 2021

- Per il funerale di Stato di Silvio Berlusconi, piazza Duomo domani pomeriggio "sarà ad accesso libero, nel senso che tranne la parte vicino all'ingresso delle autorità, utilizzeremo i meccanismi già usati per i concerti: accesso libero, con tutte le attenzioni di contingentamento". Questa è la proposta del Comune esposta dall'assessore alla sicurezza di Milano, Marco Granelli, che ha illustrato parlando con la Stampa a margine della riunione che si è tenuta stamattina, dalle 11, in prefettura. Sulla possibile chiusura della fermata Duomo della M1, invece, Granelli ha spiegato che "non è stato ancora definito, dipenderà dai sopralluoghi tecnici. In generale siamo abituati a un meccanismo di governo della questura: man mano che la piazza si riempie si prevede un salto di fermata della metropolitana". Sui maxischermi in piazza, infine, Granelli ha spiegato di non avere ancora novità: "si sta lavorando su quello, adesso vediamo", ha affermato. (Rem)