Medio Oriente: attentato in Cisgiordania, quattro israeliani feriti da colpi di arma da fuoco

- Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un presunto attentato compiuto oggi a colpi di arma da fuoco nelle vicinanze di un posto di blocco israeliano nella località di Reihan, vicino a Jenin, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Le vittime, secondo il quotidiano “Times of Israel”, sono automobilisti israeliani raggiunti da colpi di arma da fuoco esplosi da una vettura in corsa presumibilmente guidata da militanti palestinesi. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato l’accaduto spiegando che sono in corso le ricerche dei responsabili. (Res)