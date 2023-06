© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova non importa più gas russo. Lo ha detto l'ambasciatore moldavo in Italia, Anatolie Urecheanu, nel corso dell'evento "Il conflitto della Transnistria e il processo di adesione della Repubblica di Moldova all'Unione europea". "Dal punto di vista economico ci troviamo in una situazione in cui orientare gli interessi in funzione della nuova realtà", ha osservato Urecheanu. (Res)