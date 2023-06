Torino: arriva la stretta sulla malamovida con contapersone, fonometri e bicchieri con logo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di rumors e anticipazioni la giunta comunale di Torino ha approvato le linee di azione contro la malamovida. Il primo passo sarà il monitoraggio estivo, attraverso i fonometri, del livello di rumore nelle zone di San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio. Mentre soltanto la zona di largo Saluzzo per ora sperimenterà il contapersone che, unito al fonometro, potrebbe portare ad un ingresso a numero chiuso qualora ci fosse troppo rumore in strada. Inoltre, per gli esercenti sarà previsto l'obbligo di utilizzare dei bicchieri con logo per identificare la provenienza. (Rpi)