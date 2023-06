Veneto: Vanessa Camani nuova capogruppo del Pd in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Vanessa Camani a prendere il posto di Giacomo Possamai, neo eletto sindaco di Vicenza, come capogruppo del Partito Democratico del Veneto in consiglio regionale. "Ringrazio Giacomo Possamai – ha dichiarato - per il lavoro fatto insieme fino a qui. Ci ha guidati in una fase complicata, con serietà e impegno. Un patrimonio che rimane al gruppo del Pd Veneto. Siamo a metà legislatura e il mio e nostro impegno sarà quello di arricchire ulteriormente di proposte ed azione sia l'opposizione alla Giunta Zaia che la proposta politica del Pd e del centrosinistra nella Regione del Veneto". A lei, nel ruolo di vice presidente, subentra Jonatan Montanariello che ha dichiarato in una nota: "Ringrazio il gruppo per questo importante atto di fiducia, che avviene in una fase che già è fondamentale nella prospettiva delle prossime regionali. Sarà sempre più importante infatti dare messaggi netti e chiari alla nostra azione". (Rev)