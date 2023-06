Kazakhstan: Abai, oltre 14 mila euro per ciascuna delle famiglie dei forestali vittime degli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan ha disposto un risarcimento di 7 milioni di tenge, circa 14.450 euro provenienti dal fondo sovrano Khalkyna, per ciascuna delle famiglie dei 14 forestali rimasti uccisi negli incendi che hanno colpito la scorsa settimana la regione di Abai. Lo ha reso noto il primo ministro Alikhan Smailov nel corso di una conferenza stampa. Le famiglie dovrebbero anche ricevere nuovi alloggi arredati, con 2 milioni di tenge aggiuntivi, poco più di 4 mila euro, per ciascun minorenne del nucleo familiare. Smailov ha anche reso nota l’istituzione di una commissione governativa speciale per indagare le cause e le conseguenze degli incendi. Quaranta università kazakhe si sono intanto dette disponibili per garantire assistenza agli studenti delle famiglie coinvolte.(Res)