Romania: il socialdemocratico Marcel Ciolacu è stato nominato premier

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha conferito oggi al leader socialdemocratico Marcel Ciolacu il mandato di formare il nuovo governo. Il leader liberale Nicolae Ciuca si era dimesso ieri, ai sensi dell'accordo politico con il Partito socialdemocratico (Psd) sulla rotazione pianificata alla guida del governo, e oggi è stato eletto presidente del Senato. I liberali e i socialdemocratici hanno programmato per oggi riunioni separate per decidere la composizione dell'esecutivo, auspicando un calendario accelerato per l'investitura, che potrebbe avvenire il più probabilmente giovedì. Dall'opposizione, l'Unione salvate Romania (Usr) critica la rotazione governativa, sostenendo che il cambiamento dei premier non risolve i problemi dei cittadini. (Rob)