Nigeria: Godswill Akpabio eletto presidente del Senato

- Il Senato nigeriano ha eletto Godswill Akpabio, ex governatore dello Stato di Akwa Ibom, come suo nuovo presidente. Akpabio, esponente del Partito di tutti i progressisti (Apc) attualmente al governo, ha ottenuto 63 voti per sconfiggere il suo contendente, Abdulaziz Yari, ex governatore dello Stato di Zamfara, che ha ottenuto 46 voti. Akpabio sarà il nono presidente del Senato dall'inizio della Quarta Repubblica. Akpabio, ex governatore dello Stato di Akwa Ibom, è stato anche ministro nella passata amministrazione guidata dal Muhammadu Buhari. (Res)