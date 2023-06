Lecco: Anas, interventi notturni lungo statale 36 del Lago di Como e dello Spluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato limitazioni alla circolazione lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" per eseguire le attività di indagine e monitoraggio delle gallerie in provincia di Lecco. Per mitigare i disagi del traffico, gli interventi verranno svolti esclusivamente in orario notturno e per garantire lo svolgimento de lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura della statale tra gli svincoli di Bellano (km 75,200) e Trivio di Fuentes ( km 91,600) in direzione Sondrio, dalle ore 22 di domani 14 giugno fino alle ore 5 del giorno successivo. Durante il periodo di chiusura al transito della statale 36, la circolazione veicolare verrà deviata sulla S.P. 72, dallo svincolo di Bellano (Km 75,280) allo svincolo di Colico "Trivio di Fuentes" (Km 91,600). (Com)