Germania: nuovo rinvio su legge transizione nel riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione al Bundestag del disegno di legge sulla transizione ecologica negli impianti di riscaldamento degli edifici è stata nuovamente rinviata. I partiti che compongono il governo tedesco non sono, infatti, riusciti ad accordarsi sul portare il provvedimento nell'aula del parlamento federale in questa settimana. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) non escludono che il disegno di legge possa arrivare al Bundestag “in un secondo momento”. L'obiettivo rimane approvare il testo prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Voluto dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, esponente dei Verdi, il progetto ha diviso la coalizione su cui si regge il governo federale. Al termine di un lungo e teso confronto tra ecologisti e Fdp, da subito contraria, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz aveva concordato di presentare il disegno di legge al Bundestag nella settimana del 22 maggio, affinché fosse approvato dai deputati prima dell'estate. Tuttavia, sollevando “preoccupazioni fondamentali” come i costi per i contribuenti, i liberaldemocratici hanno ottenuto che l'avvio dell'iter legislativo fosse rinviato a dopo l'estate, con il voto in aula a ottobre. Habeck ha quindi accusato la Fdp di essere “venuta meno alla parola data”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima si è poi detto pronto ad apportare “modifiche importanti” alla propria iniziativa, augurandosi una discussione “costruttiva, orientata alla soluzione” tra Spd, Verdi e Fdp. (segue) (Geb)